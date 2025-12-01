NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に伊武雅刀と大西信満が出演することが発表された。 参考：『ばけばけ』吉沢亮のコミカルな立ち回りが生むおかしみと切なさリヨの恋心はさらに加速 本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り