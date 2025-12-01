チェルシーに所属するアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョが、南米出身選手としてプレミアリーグ史上最年少で通算100試合出場を達成した。2004年7月1日生まれのガルナチョは、2020年10月にアトレティコ・マドリードの下部組織からマンチェスター・ユナイテッドの下部組織へ加入し、2022年4月に17歳でトップチームデビューを飾った。クラブ通算では144試合出場で26ゴール22アシストを記録した。しかし、今夏の移籍を