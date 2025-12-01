北朝鮮が長距離空対地ミサイル、いわゆる「北朝鮮版タウルス」を初めて公開し、空軍戦力の現代化を強調した。朝鮮中央通信は30日、28日に平壌で空軍創設80周年記念式典が盛大に行われ、金正恩国務委員長が出席したと報じた。公開された写真には、独シュタイン社製長距離空対地ミサイル「タウルス（KEPD350）」と外形が酷似した兵器が、Su-25攻撃機に搭載された様子が収められている。北朝鮮がこの種の長距離空対地ミサイルを披露し