ガールズグループBLACKPINKの3度目となる東京ドーム公演が約1カ月後に迫るなか、日本の都市各地では歓迎イベントが相次いでいる。【写真】「キワどい…」ジェニー、“ピチッ”と透けワンピYGエンターテインメントによると、BLACKPINKは本日（1日）から来年1月18日まで、兵庫・神戸ポートタワーとコラボした特別ライトアップイベントを開催する。今回のプロジェクトは、2026年1月16日から3日間にわたり行われる東京ドーム公演を記念