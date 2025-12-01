今年の秋(9〜11月)の降水量は、東日本と西日本の太平洋側を中心に平年より少なくなりました。場所によっては平年の半分にすら届かず、東京都心は今世紀に入って最も少なくなっています。この先もしばらく、太平洋側では少雨の傾向が持続し、冬の間は空気の乾く日が多い見込みです。火の取り扱いや体調管理にご注意ください。秋(9〜11月)の降水量記録的に少ない所も上の図は、過去90日間(9月2日〜11月30日)の合計降水量の平年比で