人気アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」の主題歌で知られる歌手大槻マキが1日、インスタグラムを更新。中国・上海から帰国したことを報告した。大槻は「上海より帰国致しました」と報告。「公演中止の件より皆さんから沢山のご心配、励ましの言葉を頂きました。当日のパフォーマンスを楽しみにして見に来てくれたファンの方々に最後お礼を言う時間がなかった事だけが心残りでした。本当にありがとうございました！」と感謝をつづっ