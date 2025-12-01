¡Ú¿·²Ú¼Ò¥«¥·¥å¥¬¥ë12·î1Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥«¥·¥å¥¬¥ëÃÏ¶è³ÙÉá¸Ð¡Ê¥è¥×¥ë¥¬¡Ë¸©¤Ç11·î29Æü¡¢¡Ö2025Ç¯¥«¥·¥å¥¬¥ëÇÕ¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¾·ÂÔÂç²ñ¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¼«¼£¶èÆâ³°¤«¤é16¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢³ÆÌ±Â²¤Î¿Í¡¹¤ËÇ®Àï¤òÆÏ¤±¤ë¡£12·î9Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢32»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/°¤ÒØ¡Ë