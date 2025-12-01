J2大分トリニータは1日、DFデルラン（29）が契約満了となり、今季限りで退団すると発表した。ブラジル出身のデルランは、身長187センチ、体重80キロの大型ディフェンダー。シャペコエンセやグアラニなどブラジル国内のクラブでプレーした後、2023年にJ2大分に加入。J2で通算84試合に出場し、4得点してきた。今季も36試合に出場し2得点を記録した。デルランはクラブを通じ「残念ながら結果として何も勝ち取ることはできず、そ