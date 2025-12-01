プロ野球・阪神の佐藤輝明選手が、自身の今季No.1プレーを語りました。佐藤選手は今季、40本塁打、102打点で打撃2冠。また最優秀選手賞(MVP)、ベストナイン、ゴールデングラブ賞も獲得しました。その中で佐藤選手は「ホームラン王が一番うれしいです。一番取りたいタイトルがホームラン王だった」と話しました。自己最多40本のホームランの中で今季のベストプレーに10月2日のリーグ最終戦で放った第40号のホームランを選んだ佐藤選