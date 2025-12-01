神谷俊一氏＝3月、千葉市首都圏の4都県と5政令指定都市の首長でつくる会議が1日、公立中学校の部活動改革に関し、国の財政支援などを求める要望書を松本洋平文部科学相に提出した。文科省で取材に応じた千葉市の神谷俊一市長は、部活動の地域移行を進めるには「（指導者に）しっかりした報酬を予算で確保することが、安定的な運営に不可欠だ」と訴えた。要望書では「現行制度では指導員への1時間当たりの補助単価は全国一律で1