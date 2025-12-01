ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ÎÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¥¹¥¿¥ó¥¹¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢12·î18Æü¤«¤é¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡ÖÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¦¿¢ÅÄÁíºÛ¡§´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä¾ðÊó¤ò´ð¤ËÅÀ¸¡¡¦µÄÏÀ¤·¡¢Íø¾å¤²¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡Ö°ú¤­¾å¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»´Ä¶­¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ç¤¢¤ê¡¢·Êµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê