日本テレビ福田博之社長が、11月8日に急逝した同局の菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーを追悼した。菅谷アナはかねて膵臓（すいぞう）がんでの闘病生活を公表していた。職場復帰も果たしていたが、11月8日に消化管からの出血のため53歳で死去した。同局によると、今月7日夜に勤務を終えて帰宅後に不調を訴えて都内の病院に救急搬送され、容体が急変して翌8日午後1時6分に亡くなったという。福田社長は「局内も衝撃と悲しみ