近鉄は10月31日、南海は11月12日に、新たな観光列車のデビューを発表しました。沿線に多くの観光資源を持つ近鉄と南海には、すでに観光列車が存在します。2026年に登場する観光列車はどのような性格を持つ列車なのでしょうか。近鉄と南海の間に、共通点はあるのでしょうか。【写真】観光列車の車内はこんな雰囲気になっている近鉄と南海の新たな観光列車近鉄から新たな観光列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」が登場し