¥È¥­¤Î»°Ì£Àþ¤«¥ê¥è¤Î¶×¤«¡ÄNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï2Æü¡¢Âè10½µ¡Ö¥È¥ª¥ê¡¢¥¹¥¬¥ê¡£¡×¤ÎÂè47²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¹¾Æ£¥ê¥è(ËÌ¹áÆá)¤Ë¤è¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¹¥¤­¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¶×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥ê¥è¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾Î»¿¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¾¾Ìî¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï±«À¶¿å¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)¤Î¤â¤È¤Ç»°Ì£Àþ¤Î·Î¸Å¤ËÎå¤ß¡¢¤½¤Î¾åÃ£¤Ö¤ê¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥è¤È¥È¥­¤¬ºÆ²ñ¡£¥ê¥è¤Ï