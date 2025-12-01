＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ（宮崎県）◇6543ヤード・パー72＞トータル9アンダーで首位に並んだ鈴木愛と岩井千怜がプレーオフを行い、2ホール目をパーとした鈴木が優勝した。シーズン最終戦を制してメジャー3勝目、通算22勝目。9月からはキャリアワーストとなる5試合連続予選落ちも経験。「キャリアで一番しんどかった」と振り返る31歳の“切り札”はピンのパター『G Le2 EC