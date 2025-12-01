Ìµ°õÎÉÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÎÉÉÊ·×²è¤Ï1Æü¡¢10·î19Æü¸á¸å9»þ¤è¤êÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤é°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ª¤è¤Ó½Ð²Ù¶ÈÌ³¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÌµ°õÎÉÉÊ¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡×°ìÉôºÆ³«¤òÃÎ¤é¤»¤ëÅê¹Æ¡ÊÁ´Ê¸¡Ë¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¢¥¹¥¯¥ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëASKUL LOGIST¤¬Äó¶¡¤¹¤ë3PL¡Ê¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¹¥¯¥ë¤Î¥é¥ó