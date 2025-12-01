¹­Åç¸©¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï1Æü¡¢Íè½Õ¤ËÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè98²óÁªÈ´Âç²ñ¤Î°ìÈÌÁª¹ÍÏÈ¤Î¸õÊä¹»¤òÈ¯É½¤·¡¢½©µ¨Ãæ¹ñÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¿òÆÁ¤È¡¢Æ±8¶¯¤Î¹­Åç¾¦¤Î2¹»¤òÁª¤ó¤À¡£½©µ¨¸©Âç²ñÇÆ¼Ô¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂç²ñ¤Ï1²óÀïÇÔÂà¤Î¹­ÎÍ¤Ï¿äÁ¦¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹­ÎÍ¤ÏÉôÆâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤òÅÓÃæ¤Ç½Ð¾ì¼­Âà¤·¤¿¡£