現代用語の基礎知識選「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」の発表・表彰式が１日、都内で開催され、年間大賞には「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」（高市早苗首相）が輝いた。登壇した高市首相は「皆さま、こんにちは。内閣総理大臣の高市早苗でございます。今年の年間大賞を賜りまして、誠にありがとうございます」と感謝。自身の発言について、「この言葉でごさいますが、賛否両論いた