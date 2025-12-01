¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥¹¥º¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¼ç¿Í¸ø¡¦Çò»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯²¼¤ÎÆ±Î½¡¦¹õÂô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤·»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤¤»Ò¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÀèÇÚ¡¦ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¹ç¥³¥ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Çò»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ñ¥¹¡£¼Â¤Ï±Ä¶È¤ÎÅí»³¤µ¤ó¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¡¢ÉÕ¤­¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¹õÂô¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤