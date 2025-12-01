¼Î¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡© Ì¼¤Î½Î¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ëÌäÂê¤Î²ò·èË¡▶▶ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à▶▶Íý·ÏÉ×¤Î¸º¤é¤»¤ë¡ª À°Íý¼ýÇ¼½ÑÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¤¯¤Ü¤³¤Þ¤­¤µ¤ó¡£À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÍý·ÏÉ×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ÙÊª¤òÁ´À¹´ü¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢70?¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é50?¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¡¦¥Ñ¥ë¥ê¤Î¿Ê³Ø¤ä½ÎÄÌ¤¤¡¢¤½¤·