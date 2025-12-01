²¬»³Åì·Ù»¡½ð ²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ëµõµ¶¤ÎÄÌÊó¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¬»³»ÔÅì¶è¾ëÅìÂæÅì¤Î¼«¾Î¡¦È÷Á°¾Æºî²È¤ÎÃË¡Ê66¡Ë¤¬1Æü¡¢µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯10·î7Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¤«¤é¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¤Î´Ö¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¡Öº£¼ª¤«¤é·ì¤¬½Ð¤è¤ë¤·¡×¡Ö¤ï¤·¤¬»à¤Ì¤Ã¤Æ¸À¤¤¤è¤ó¤¸¤ã¤±¤ó¤Ê¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµßµÞ¼Ö1Âæ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡×¤Ê¤É¤Èµõµ¶¤Î119ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¡¢¾ÃËÉ»Î6¿Í¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¶ÈÌ³¤ò