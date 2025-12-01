第２子妊娠を発表したタレントでモデルのラブリが、弟の「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳｆｒｏｍＥＸＩＬＥＴＲＩＢＥ」の白濱亜嵐とのきょうだいショットを公開した。１１月２７日に３６歳の誕生日を迎えたラブリは１日、自身のインスタグラムを更新。「恥ずかしがりなものでお祝いされるのは苦手なタイプですがなんだか今年はむしろ受け入れ体制。年齢を重ねると同時にさまざまな環境を受け入れやすくなったのでしょうか」と