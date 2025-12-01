鄱陽湖の鞋山水域（九江市湖口県）で飛ぶ渡り鳥。（１１月２７日、ドローンから、九江＝新華社記者／万象）【新華社九江12月1日】中国江西省にある国内最大の淡水湖、鄱陽（はよう）湖で、コウノトリやヘラサギなどの希少な渡り鳥の越冬が始まっている。冬の柔らかな日差しの中、湿地で羽を休めるほか、浅瀬で餌をついばむ姿も見られ、生き生きとした光景が広がっている。鄱陽湖の鞋山水域（九江市湖口県）で