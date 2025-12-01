ÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¸áÁ°£°»þ¤Ë£±£±·î¤ÎÊÆ£É£Ó£ÍÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï£´£¹¡¥£°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°·î¤Î£´£¸¡¥£·¤ò¾å²ó¤ê¡¢£²¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹¥ÉÔ¶·È½ÃÇ¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë£µ£°¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£±·î£²£±Æü¤Ë£±£±·î¤ÎÊÆÀ½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡ËÂ®ÊóÃÍ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££±£±·î¤ÎÊÆ£É£Ó£ÍÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¤âÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÆ·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤­¤ËÂÐ¤¹