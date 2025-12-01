昨年、開局65周年という大きな節目を経て、2025年は新たな歴史を刻むべく歩みはじめたテレビ朝日。今年はこれまで以上に進取果敢にさまざまな試みに挑み、話題作の数々を放送してきましたが、その総決算として年末に超スケールのスペシャル企画をお届けします。題して、『テレ朝年末スペシャル最終号！GO！』。2025年、テレビ朝日を視聴してくださったみなさまに1年間の感謝をこめて、本日12月1日（月）から31日（水）まで1カ月連