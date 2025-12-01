八田與一容疑者 八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件について12月1日、大分県警は2025年11月末時点で、あわせて1万1780件の情報提供があったと発表しました。捜査強化月間だった11月に278件の情報が寄せられています。 別府市の事故現場（2022年） この事件は2022年6月、大分県別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が軽乗用車に追突され死傷したものです