2007年にベルギーでローンチされたICE-WATCH(アイスウォッチ)。ポップなカラバリ展開と、トレンドを意識したデザインが受けて、世界的にシェアを伸ばしているカジュアルウォッチブランドです。質感が高いわりに。価格帯が1万円前後とリーズナブルなので、腕時計初心者にもオススメできます。デジット レトロは八角形ケースのデジタルウォッチ。ネーミング通りに70~80年代