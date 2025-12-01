俳優の鈴木福（21）が11月29日、自身のインスタグラムを更新。子役時代の懐かしい写真を公開した。【写真】「可愛過ぎる」「成長は早いなあ」子役時代の懐かしい写真を披露した鈴木福※顔のアップは2枚目鈴木は「今日は11月29日！いいふくの日ですね〜！」「TVerで『妖怪人間ベム』や、『マルモのおきて』が観られるらしいですね！1枚目は杏さんが撮ってくれたメイク室に走り込んでくる鈴木福 2枚目はマルモのときの、なんだ