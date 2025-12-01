¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç¶¶¥¸¥à¤Ï1Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢Æ±¥¸¥à¤È¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡¢23Ç¯¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹51¥­¥íµéÍ¥¾¡¤ÎÊÒ²¬ÍëÅÍ¡Ê19¡Ë¤¬Æ±¥¸¥à¤«¤é¥×¥íÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥Þ58Àï57¾¡31KO1ÇÔ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Çº£Ç¯3·î¤Ë½¬»ÖÌî¹â¤òÂ´¶È¡£Âç³Ø¤Ë¤Ï¿Ê³Ø¤»¤º¡¢4·î¤«¤é¤ÏÂç¶¶¥¸¥à¤Ë½êÂ°¡£28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿50¥­¥íµé¤Ï¸ÞÎØ³¬µé¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç°ì