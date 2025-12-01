躍進する同期から大きな刺激を受けて、着実に成長を続ける男がいる。11月30日、湘南ベルマーレはJ１第37節で清水エスパルスとレモンガススタジアム平塚で対戦。44分の小野瀬康介のゴールを守り切り、１−０で勝利した。J２降格は決まっているが、36節のアルビレックス新潟戦（５−２）に続く白星で、今季２度目の連勝となった。この２試合でハイパフォーマンスを見せたのが、３−１−４−２の左ストッパーで先発した松村晟怜