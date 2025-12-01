Snow Manの宮舘涼太がサングラスに黒のライダース姿で花瓶の花を愛でる姿が、自身がパーソナリティを務めるTBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』公式Xで公開された。 【写真】宮舘涼太のふわふわパーマ革ジャンサングラスのブラックルックなど①② ■別日には真っ赤なライダース姿も披露 公開されたのは、スタジオのなかでマイクに向かう、パーマヘア＆サングラス姿の宮舘のオフショ