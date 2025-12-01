愛犬デコピンを抱くドジャースの大谷翔平と妻の真美子さん＝2024年11月、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手がこのほど、子どもや動物の支援を目的に「大谷翔平ファミリー財団」を設立した。米国では財団を基に社会貢献に励むスターが多く、グラウンド外でも一流選手に仲間入りした形だ。「今まで個人としてやってきたことの延長線上でもう少しいろんなところと連携しながら、いろん