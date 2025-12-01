元卓球女子日本代表の石川佳純さん（３２）が１日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。卓球ファンならずとも気になっていた、現役時代の?素朴な疑問?について答えた。７歳から３０歳まで卓球を続け、オリンピックの女子団体では、２０１２年のロンドンで銀、１６年のリオデジャネイロで銅、２１年の東京は銀と、３大会連続メダル獲得に貢献した。一昨年の引退後はスポーツキャスター・解説者へ転身