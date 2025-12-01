お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（４７）が１日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に出演。現在放映中の映画「果てしなきスカーレット」の感想を述べた。塙はこの日、オープニングトークで、細田守監督のアニメ映画「果てしなきスカーレット」を見に行ったことを報告。主人公・スカーレット役を芦田愛菜が務めている同作に対し「あれめちゃくちゃ面白かったですね」と感想を述べた。しかし「映画館が結構ガラガラだ