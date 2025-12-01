日本テレビは12月1日、都内の同局で定例会見を行った。澤桂一取締役は日テレが製作に入っている映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督）の興行収入について言及し「思いのほか大苦戦している。少し予想とかけ離れた数字のスタートになった」と厳しい表情で語った。今作は「世界へ挑戦する」という目標のもと、これまでの細田作品とはテイストの違うものとなったといい「今までの作風にこだわらないものを作ろうとした。結果