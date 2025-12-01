爆笑問題太田光（60）が1日、東京・港区の文化放送で、radiko15周年記者発表に出席した。ラジオ大好き芸人としてPR大使に任命された。ラジオ初出演の思い出を語った。「TBSの浦口（直樹）アナがお笑いが好きで呼んでもらって、漫才とトークをやった。テレビと全然違うけど、すごく楽しかった」と振り返った。「テレビは（場面ごとに）ここまでで変わっていかなくてはならないけど、ラジオはわりと自由にフリートークができる」とし