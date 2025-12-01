日本テレビ福田博之社長が12月1日、都内で定例会見に出席し、元TOKIOの国分太一（51）が11月26日に都内で会見を行い、コンプライアンス上の問題行為発覚で6月に日テレ系「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった件などについて謝罪した件についてコメントした。国分は騒動発覚以来、公の場に初めて姿をみせた。日テレとは「対立するつもりはない」としつつ、降板に至った詳細事案について「答え合わせをしたい」と対話を訴える場面も