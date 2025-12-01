汎用(はんよう)人工知能(AGI)の完成を目指すAI開発企業「DeepMind(現Google DeepMind)」と、その創設者であるデミス・ハサビス氏を追ったドキュメンタリー映画「The Thinking Game」が、YouTubeで全編無料公開中です。The Thinking Game | Full documentary | Tribeca Film Festival official selection - YouTubeThe Thinking Game Filmhttps://thinkinggamefilm.com/1976年にイギリスで生まれたハサビス氏は、かつてチェスの神童