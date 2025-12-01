「ゴジラ」新作アニメシリーズの制作決定が、シンガポールで開催された「Anime Festival Asia Singapore 2025」のステージ上にて全世界に向けて発表され、コンセプトアートが公開された。【写真】山崎貴監督「ゴジラ」新作映画のタイトルは、『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。2023年に公開された『ゴジラ-1.0』は国内