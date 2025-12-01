Stellantisジャパンは11月27日、ジープのコンパクトSUVであるレネゲードの「North Star Edition」を、12月13日に150台限定で発売すると発表した。希望小売価格は547万円。【こちらも】トヨタ、「クラウン エステート」にクラウン70周年の記念モデルを追加限定車のベースになっているのは「ALTITUDE e-Hybrid」。2025年7月に発売された、レネゲードのマイルドハイブリッドモデルだ。1.5Lのターボエンジンに48Vモーターを組み合