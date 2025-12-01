女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２日に、第４７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）リヨ（北香那）によるヘブン（トミー・バストウ）へのアピールは続いていた。日本好きのヘブンのために琴を披露するリヨをヘブンは称賛する。一方、トキ（郄石あかり）はタエ（北川景子）のもとで三味線の稽古に励み、その上達ぶ