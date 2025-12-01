ÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¡¢Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò8¼Ò¤ª¤è¤ÓÂ»³²ÊÝ¸±ÎÁÎ¨»»½Ðµ¡¹½¤¬¡¢¼«ÇåÀÕÂ»³²Ä´ºº¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¶È³¦¶¦Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ös-JIBAI¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò2025Ç¯12·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¡£½¾Íè¤Î»æ½ñÎà¤Ë¤è¤ëÍ¹Á÷¼êÂ³¤­¤ò¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈBCPÂÐºö¤Î¶¯²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ös-JIBAI¡×  ÍøÍÑ³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)¢¨ÂçÆ±²ÐºÒ³¤¾åÊÝ¸±¤Î¤ß2025Ç¯12·î8Æü(·î)ÍøÍÑ³«»ÏÍ½Äê»²²ÃÁÈ¿¥¡§¤¢