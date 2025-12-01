俳優のディーン・フジオカがイチロー氏との２ショットを披露し、話題を呼んでいる。１日にインスタグラムで「イチローさんとのインスタライブ『イチ問一答』ご視聴ありがとうございました！」とあいさつし、イチロー氏との２ショットをアップ。「まさかイチローさんと“生で”対話できる日が来るなんて。始まる前はちょっと緊張していたんですが…いざお話したら、気づいたら自分が一番楽しんでたかもしれません。笑」とつづ