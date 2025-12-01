香港国際競走（14日、シャティン）の香港カップ（芝2000メートル）に出走する関西馬が1日、栗東で国内最終追いを行った。6月15日の宝塚記念8着後、左後肢の筋肉痛で秋初戦の天皇賞・秋を回避したロードデルレイ（牡5＝中内田、父ロードカナロア）はCWコースしまい重点でラスト1F11秒5（5F67秒8）をマーク。中内田師は「指示通り動けていました。良かったと思います」と納得の口ぶり。「天皇賞をアクシデントで回避しての立ち上