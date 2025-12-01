カセットプレーヤー「WE-001」 完実電気は、フランスのオーディオブランド・We Are Rewindの取り扱いを開始。「モダンに進化した」というポータブルカセットプレーヤー「WE-001」を発売した。価格は25,780円。堅牢なアルミニウム製ボディに、Bluetooth 5.1機能と充電式バッテリーを搭載している。 カラーはSerge(オレンジ)、Kurt(ブルー)、Ketih(グレイ)を用意。さ