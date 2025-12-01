プロ野球・オリックスの佐野皓大選手が1日、自身のインスタグラムを更新。今季限りでの現役引退を発表しました。佐野選手は2014年ドラフト3位で、大分高からオリックスに入団。当時は投手として入団も1軍登板の機会を得られず、4年目となる2018年シーズンに野手転向となりました。同年には1軍デビューを果たし、俊足を武器に躍動。1軍でも出場数を重ねていましたが、昨季はケガにも苦しみ4試合止まりとなっていました。今季はファ