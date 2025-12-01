1日の東京株式市場で日経平均株価は一時下げ幅が1000円を超えました。1日午前、日本銀行の植田総裁は名古屋市で講演を行い、利上げに対して12月の金融政策決定会合に向け企業の賃上げ動向を精力的に情報収集していると話しました。その上で、「利上げの是非について、適切に判断したい」と述べました。これを受け、東京株式市場では利上げを警戒し、株が売られ値を下げています。植田総裁は1日午後2時から会見を行っていて、その発