牛丼チェーン「すき家」は、12月2日(火)9時から「コーヒーゼリークリームラテ」を発売する。価格は税込290円(M)、税込390円(L)。販売終了時期は未定で、一部店舗を除く1,963店舗で販売予定(12月1日時点)。〈ぷるんと食感のゼリーと深みあるラテ〉「コーヒーゼリークリームラテ」は、芳醇な味わいのクリームラテにぷるんと食感のコーヒーゼリーを合わせた、スイーツ感覚で楽しめるドリンク。ラテとゼリーの両方にペルー産のフェアト