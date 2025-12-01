ラジオ無料サービス「ｒａｄｉｋｏ（ラジコ）」を提供する株式会社ｒａｄｉｋｏは１日に設立１５周年を迎えた。同社は記念に発表した公式キャラクター名称が、このほど「ラジまる」に決定したと発表した。１０月２９日〜１１月１４日の期間で実施した一般投票で、１００を超える名前候補案の中から、民放ラジオ各局の局員によって選び抜かれた5つの候補をもとに、投票を実施。投票総数１０万１０９８件の結果、一番支持が多か