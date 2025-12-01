【速報】中学硬式野球の強豪「ヤング神戸須磨クラブ」クラブハウス全焼　放火容疑で41歳の男を逮捕　神戸・西区 MBSニュース

中学硬式野球強豪のクラブハウスを全焼させたか、41歳男を逮捕 神戸

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 8月に神戸市の野球クラブで、クラブハウスが全焼する火事があった
  • 警察は非現住建造物等放火の疑いで、41歳の神戸市内の男を逮捕
  • 同クラブはソフトバンクの野村勇などを輩出した、強豪チームだった
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    中田翔氏　エスコンF初アーチ！ひと足お先に“翔タイム”　大谷のWBC出場「本当に凄く楽しみ」 2025年12月1日 5時30分
  • TBS冬の人気番組特集（提供写真）
    TBS「下剋上球児」「御上先生」「大恋愛」など“40タイトル超”作品無料配信【一覧】 2025年11月29日 14時0分
  • 完成披露試写会に登場した松山ケンイチさん
    松山ケンイチ「どっか絶対刺してやろうって」　全力で挑んだ小手伸也との撮影の思い出 2025年11月28日 22時15分
  • 豪華声優陣 総勢39名が、またまた”猫”になる！昭和モダン×猫の探偵物語「ネコたん！～猫町怪異奇譚～」 ｜ ”猫”ばかりの朗読劇が開幕！
    豪華声優陣 総勢39名が、またまた”猫”になる！昭和モダン×猫の探偵物語「ネコたん！～猫町怪異奇譚～」 ｜ ”猫”ばかりの朗読劇が開幕！ 2025年11月27日 14時31分
  • スポニチ
    や団・本間キッド　KOC決勝ネタの“炎上”にもの申す？！「絶対オモテでは言わないですけど」 2025年11月27日 12時24分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 大分ひき逃げ「声かけたら逃走」
    2. 2. 都玲華が謝罪 交際関係&契約解消
    3. 3. ポルシェ首都高暴走 呆れた動機
    4. 4. ライブ客トイレ使用か その代償
    5. 5. 特定班優秀すぎ 母のSOSに救世主
    6. 6. 雅子さまのハイブランドに批判も
    7. 7. ラグビー芸人 交際期間20年結婚
    8. 8. 中国外交部 日系企業視察しハグ
    9. 9. 外国人の不動産所有 一元管理へ
    10. 10. BMW販売店で怒り ベンツを買った
    1. 11. 長瀬「意味深投稿」連投で騒然
    2. 12. ギャル雑誌「ｅｇｇ」流行語大賞は吉本芸人由来のフレーズ　トップ１０発表　昨年は「それガーチャー？」
    3. 13. 大物俳優「20年白飯食べてない」
    4. 14. 浜崎公演中止 中国人ファン謝罪
    5. 15. カズ所属の鈴鹿 JFLから降格
    6. 16. 不倫旅行先で夫死亡 女は逃げる
    7. 17. イチロー氏 ジャパンC3連複的中
    8. 18. 三笘の写真問題 中国で続々報道
    9. 19. アプリで「独身」と嘘 賠償命令
    10. 20. 北川景子 夫DAIGOの予約に赤っ恥
    1. 1. 大分ひき逃げ「声かけたら逃走」
    2. 2. 特定班優秀すぎ 母のSOSに救世主
    3. 3. 雅子さまのハイブランドに批判も
    4. 4. ギャル雑誌「ｅｇｇ」流行語大賞は吉本芸人由来のフレーズ　トップ１０発表　昨年は「それガーチャー？」
    5. 5. アプリで「独身」と嘘 賠償命令
    6. 6. 怪しい電話に出てみたら…楽天モバイルや警察を装う人物が 通話すること50分 温厚な態度から一変｢なにお前、クソガキが気持ち悪い｣ 住所･家族構成･習い事など聞き出す詐欺の最新手口
    7. 7. まぶしい...リアの「ライト」
    8. 8. 働いてまいります 流行語大賞に
    9. 9. 遺体を保存食に? ヒグマの脅威
    10. 10. 家に毛布にくるまった知らない男
    1. 11. 18歳で「結婚」お座敷におしっこ
    2. 12. 顔を蹴り失明させたか 職員逮捕
    3. 13. 国産スマホ「オワコン化」の背景
    4. 14. 高市政権「支持率暴落」の予兆か
    5. 15. 魚のあらを窃盗 中国籍の女逮捕
    6. 16. 「ETC」公募で決まった幻の愛称
    7. 17. 高市氏が進撃引用 オレに賭けろ
    8. 18. 立花被告は「独房で歩いている」
    9. 19. 中国へアピール 公明党の危機感
    10. 20. トランプ氏 台湾を守る気ない?
    1. 1. 外国人の不動産所有 一元管理へ
    2. 2. 立民「進歩同盟」に加盟する方向
    3. 3. 高市首相に「バカ」投稿に言及
    4. 4. N国党を信じた人たちの「悲劇」
    5. 5. 出禁にして 温泉のNG行為に怒り
    6. 6. 交野市長「配りません」を再投稿
    7. 7. 高市首相と相思相愛 惹かれる訳
    8. 8. 関東のセイコーマートにあるもの
    9. 9. 山に餌がないから…熊擁護に異論
    10. 10. 中国観光客は「来なくていい」
    1. 11. 加藤登紀子 台湾有事の撤回要望
    2. 12. 小野田氏 再三に渡る質問に怒り
    3. 13. 粘着する70代男性→黙ったワケ
    4. 14. 遺族の前で放屁 低い音鳴り響く
    5. 15. デリヘル「本番トラブル」に反響
    6. 16. 眞子さんに「変わり果てた」の声
    7. 17. 中国からパンダ貸与続けてほしい
    8. 18. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
    9. 19. 「よくぞ言った」高市首相を称賛
    10. 20. 前橋市長選、元県議が検討　自民支持層割れる可能性
    1. 1. 中国外交部 日系企業視察しハグ
    2. 2. 露入国禁止に→日本人カップルが
    3. 3. 日本で3年生活 帰省決意の経緯
    4. 4. 子の誕生日会で4人撃たれ死亡 米
    5. 5. 日本人歌唱「強制終了」の衝撃
    6. 6. 英国 富裕層16000人が国外脱出か
    7. 7. ネシア豪雨 日本人10人弱が孤立
    8. 8. 孤独な食事 健康に悪影響か 香港
    9. 9. 中国で超大型金埋蔵地が見つかる
    10. 10. 髭男の高音パートに苦戦し酷評
    1. 11. クーパン 個人情報流出止まらず
    2. 12. 米大手銀行 PCを無給で立ち上げ
    3. 13. 香港火災 死亡者数が146人に増加
    4. 14. 香港火災 責任追求の男性を拘束
    5. 15. 世界最大規模の「砂電池」建設へ
    6. 16. 露が大規模空爆を実施 ウは訪米
    7. 17. 韓通販 3千万人超の顧客情報流出
    8. 18. 「局部の形が丸見え」米で大論争
    9. 19. 「明諭琉球国王勅」中国で再展示
    10. 20. 「日本売り」取引 中国で界面
    1. 1. 戦隊が終了する事態に「愕然」
    2. 2. 住宅ローン完済 銀行照会に心配
    3. 3. 「金持ち父さん」以来の衝撃書
    4. 4. NISA積み立て 60歳以降の限界は
    5. 5. 生活保護受給 スマホ支援の実情
    6. 6. S&P500で続行? 26年の投資戦略
    7. 7. AIRBUS機欠航 意外な原因を解説
    8. 8. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
    9. 9. 「団地のふたり」見ると不安
    10. 10. 21兆円の経済対策→財政が悪化?
    1. 11. 仕事ができない人 共通点は?
    2. 12. HARIOの耐熱ガラス商品がSALE中
    3. 13. つらい腰痛ケア商品が最大53%off
    4. 14. 知らないと損 コメダの隠れ特典
    5. 15. ドバイ 知られざる実態とは
    6. 16. 大口現金 引き出す際の注意点
    7. 17. 620円が390円に 銀だこ大感謝祭
    8. 18. 高輪ゲートウェイ駅の物件を内見
    9. 19. 米の運転マナー「命がけの戦い」
    10. 20. みなとみらい新街区に複合施設を
    1. 1. チャンピオンとヘインズが大特価
    2. 2. ノースフェイスが最大34%OFFに
    3. 3. Amazonで爆売れ 奇跡の歯ブラシ
    4. 4. Black Friday最終日 売れ筋TOP25
    5. 5. KDDI新プラン お得なプラン内容
    6. 6. Kindle Unlimitedが3ヵ月99円に
    7. 7. 「Audible」が3か月間月額99円に
    8. 8. クラークスのシューズが45%OFFに
    9. 9. Fire TV Stickの3モデル 違いは?
    10. 10. au PAYでお得に決済する方法
    1. 11. Amazonで飲食料品が最大53％オフ
    2. 12. 山崎実業「tower」が最大56%OFF
    3. 13. ビックカメラ 最大3倍還元も
    4. 14. Amazonでプレステ本体が1万円OFF
    5. 15. GPTが買い物アシスタントに進化
    6. 16. みんなが買ってるガジェットは?
    7. 17. 新型MacBook Pro M5の徹底検証
    8. 18. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
    9. 19. レディース福袋がAmazonに登場
    10. 20. ドコモ、マクドナルドのデリバリーでdポイント20倍
    1. 1. 都玲華が謝罪 交際関係&契約解消
    2. 2. カズ所属の鈴鹿 JFLから降格
    3. 3. イチロー氏 ジャパンC3連複的中
    4. 4. 三笘の写真問題 中国で続々報道
    5. 5. スタート直後に落馬 1着ゴール
    6. 6. MLB「POTY」1位 山本由伸が選出
    7. 7. 巨人 有原に「3年20億円」提示か
    8. 8. ジャパンC ゴール後にも落馬続出
    9. 9. 「脂肪肝」になる原因と行動
    10. 10. カズ　J復帰も！福島がオファー　鈴鹿無念の地域リーグ降格…59歳シーズン新天地はJ3?
    1. 11. 「こんなスタジアムは見たことがない」「雰囲気が素晴らしい」代表戦初開催の長崎新スタに海外ファンは感激！ 自国との比較も「とてもユニーク」
    2. 12. V神戸 今季で3連覇逃した要因
    3. 13. 中日・涌井 愛知県内で契約交渉
    4. 14. 鈴木優磨 松木氏から代表望んだ?
    5. 15. 大谷のWBCチケット 異常な高騰
    6. 16. 巨人捕手争い 小林&大城の末路は
    7. 17. ボクシングで衝撃KO 海外も驚き
    8. 18. ソフトB今宮に遊撃手以外を打診
    9. 19. 【ジャパンC】落馬、競走中止のアドマイヤテラは騎手、馬ともに異常なし　JRA発表
    10. 20. 楽天の本拠地が「楽天モバイル　最強パーク宮城」へ　ネーミングライツの変更を発表
    1. 1. ポルシェ首都高暴走 呆れた動機
    2. 2. ラグビー芸人 交際期間20年結婚
    3. 3. 長瀬「意味深投稿」連投で騒然
    4. 4. 浜崎公演中止 中国人ファン謝罪
    5. 5. 大物俳優「20年白飯食べてない」
    6. 6. 北川景子 夫DAIGOの予約に赤っ恥
    7. 7. 玉川氏 中国との関係にコメント
    8. 8. 嵐ツアー「日程変更すべきでは」
    9. 9. 株式会社TOKIOとの契約終了へ
    10. 10. 「報道特集」山本アナ発言に波紋
    1. 11. 国分太一「号泣会見後の様子」
    2. 12. 古市氏 日中悪化めぐり怒りある
    3. 13. サンド伊達 父の職業明かされる
    4. 14. 何万人に1人 松岡のレアな体質
    5. 15. 北川 朝ドラ審査に落ちた理由は
    6. 16. 仲野太賀と熱愛報道も…自然消滅
    7. 17. さんま 明石家サンタ見送り言及
    8. 18. 永野芽郁の大好物めぐり痛烈一言
    9. 19. 菅原浩志さん がんのため死去
    10. 20. 元グラドルの母に娘が辛辣な指摘
    1. 1. 13児の母 クソババアと言われぬ
    2. 2. 54歳女性 夫は娘の同級生だった
    3. 3. しょせん仮面夫婦よ 突然の号泣
    4. 4. 医療知識ゼロの人が描いた漫画
    5. 5. 12星座別「開運」の運気予報
    6. 6. 肌にハリ 話題のスーパーフード
    7. 7. 伊藤英明がいつの間にイケオジに
    8. 8. 「即完売」も納得のモス福袋
    9. 9. 「上会下」はなんて読む？わからなかったら答えをチェック！
    10. 10. ムーミンと文明堂が贈るXmas限定
    1. 11. GU購入品で「最強移動コーデ」
    2. 12. 眉メイク より垢抜けするテク
    3. 13. 12星座別「開運」のメッセージ
    4. 14. プロボーズ喜べない 原因を指摘
    5. 15. 12星座別「開運」の運気予報
    6. 16. 40・50代向け GUブルーニット
    7. 17. 上品に楽しむ ZARAのスカート
    8. 18. 12星座別「開運」の運気予報
    9. 19. 黒が持つ切れ味・白の抜け感
    10. 20. 「俺は男」結婚当初言われた言葉